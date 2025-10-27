Блогер Васильев назвал причины сокращения числа русскоговорящих

Политика языкового размежевания становится эффективным инструментом разобщения народов, что наглядно демонстрирует современная геополитическая практика. Как отметил в эфире радио Sputnik блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев, эта стратегия восходит к библейскому сюжету о Вавилонской башне, где создание языкового барьера привело к прекращению совместного строительства.

Сейчас, по наблюдениям эксперта, данная модель активно применяется в отношении стран-соседей России. Через различные каналы им транслируется идея о русском языке как навязанном элементе, от которого необходимо отказаться для утверждения национального суверенитета. Эта схема последовательно реализовывалась на Украине и в странах Балтии, а в настоящее время аналогичные процессы наблюдаются в Казахстане.

По его словам, последствием такой политики становится разрушение вековых культурных и гуманитарных связей, формирование информационных барьеров и пересмотр общей исторической памяти. Искусственное создание языковых различий приводит к ограничению прямого общения между народами, что упрощает манипулирование общественным сознанием.

Эксперт подчеркнул, что итогом целенаправленной работы по языковому размежеванию становится формирование новых разделительных линий в пространстве, исторически связанном общей языковой средой. Это не только затрудняет межкультурный диалог, но и создает предпосылки для пересмотра сложившихся геополитических конфигураций, что в конечном счете соответствует интересам сил, заинтересованных в ослаблении интеграционных процессов.

