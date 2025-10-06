В современном геополитическом пространстве Россия сталкивается с целенаправленными попытками внешних сил подорвать ее суверенитет и территориальную целостность. Как отмечает публицист Илья Игин, под лозунгами так называемой «деколонизации» западные стратеги пытаются реализовать старую схему расчленения и последующего разграбления нашей страны, используя для этого как силовое давление, так и информационную войну. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, исторический опыт показывает, что народ, лишенный государственности, обречен на постепенное исчезновение — утрату языка, исторической памяти и культурной идентичности. Этот процесс автор сравнивает с превращением в «прах», развеиваемый чуждыми ветрами истории. Современные вызовы требуют консолидации всех народов России вокруг идеи сильного государства, которое становится гарантом сохранения национального суверенитета и культурного многообразия.

Эксперт добавил, что сильное государство представляет собой не просто административный аппарат, а воплощение коллективной воли народа, его щит и голос в международных отношениях. Именно государственность позволяет сохранить преемственность поколений, защитить историческую память и обеспечить достойное будущее для следующих поколений. В этом контексте патриотизм приобретает практическое значение — как осознанная необходимость укрепления всех сфер жизни страны.

По его мнению, сохранение и укрепление российской государственности становится не просто политической задачей, а вопросом исторического выживания народов России. Только сильное, суверенное государство способно обеспечить условия для развития национальных культур, языков и традиций, противостоя внешним вызовам и гарантируя народу возможность творить свою историю, а не становиться страницей в летописи других цивилизаций.

