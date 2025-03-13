Блогер Васильев назвал сигнал Путина в Курской области
Блогер Васильев пояснил, что означает камуфляжная форма Путина
Фото: [www.kremlin.ru]
По словам блогера Стаса Васильева, появление главы государства в камуфляжной форме в Курской области является конкретным сигналом. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что при этом указанный сигнал был дан не зарубежным партнерам, а российскому обществу.
По мнению блогера, российский лидер дал понять, что россиянам не стоит переживать по поводу повторения Минских соглашений.
Ранее WP охарактеризовала появление Путина в военной форме как демонстративный сигнал Западу.