Блогер Васильев назвал сигнал Путина в Курской области

По словам блогера Стаса Васильева, появление главы государства в камуфляжной форме в Курской области является конкретным сигналом. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что при этом указанный сигнал был дан не зарубежным партнерам, а российскому обществу.

По мнению блогера, российский лидер дал понять, что россиянам не стоит переживать по поводу повторения Минских соглашений.

Ранее WP охарактеризовала появление Путина в военной форме как демонстративный сигнал Западу.