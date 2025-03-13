WP охарактеризовала появление Путина в военной форме как демонстративный сигнал Западу

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Курскую область в камуфляжной форме не просто так, уверены аналитики газеты The Washington Post (WP). Таким образом российский лидер хотел продемонстрировать позицию России перед предстоящими переговорами с США.

Отмечается, что Западом этот шаг был воспринят как демонстративный военный сигнал, подчеркивающий продвижение российских войск и уверенность в своих силах на фронте.

В среду, 12 марта, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил Курскую области для обсуждения ситуации в приграничье. Он провел встречу с начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым, который доложил о продвижении российский войск в регионе, а также о пересечении границы Сумской области Украины.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, контакты между Россией и США действительно запланированы и американские переговорщики по ситуации на Украине уже летят в Москву.

Также ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о назначении США посредника для переговоров с Россией.