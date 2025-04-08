Блогер Васильев назвал сроки изоляции Рунета от глобальной Сети

По словам блогера Стаса Васильева, блокировка доступа к зарубежным интернет-ресурсам является закономерным процессом, который произошел бы если не сегодня, так завтра. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что отсоединиться от глобальной Сети будет тяжело, станут возникать проблемы на фоне значительного объема технических нюансов. В конечном итоге процесс изоляции завершится, если такие компании, как Amazon, не начнут договариваться, а они, вероятнее всего, не начнут.

По мнению эксперта, «съеживание» Рунета является заслугой в том числе зарубежных компаний, которые «приходят в наш монастырь со своим уставом», что и служит причиной их блокировки.

Ранее экс-советник президента РФ Клименко заявил, что сбои в работе Рунета следует воспринимать без паники.