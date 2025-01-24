Экс-советник президента РФ Клименко: сбои в работе Рунета следует воспринимать без паники

Сегодня вновь наблюдались проблемы с Рунетом: масштабные сбои у операторов связи и в работе различных онлайн-сервисов, включая Telegram, который стал нестабильным. Председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко пояснил, что произошло на этот раз. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, сравнивать сегодняшний сбой с тем, который произошел десять дней назад, смысла нет, поскольку тот был более значительным, а сегодня никаких глобальных проблем не наблюдалось, к тому же он был быстро устранен.

Экс-помощник главы государства добавил, что причины были связаны с заглючившим зарубежным каналом у «МегаФона», что подтверждается статистикой, согласно которой не было выявлено никаких серьезных проблем с доступом на более чем миллион сайтов.

По его мнению, необходимо воспринимать подобные сбои без лишней паники, так как любая система допускает ошибки, сайты и сервисы могут падать. Рынок стабилен, и аналогичные кратковременные сбои не являются редкостью для цифровой инфраструктуры.

Ранее в РКН назвали причину замедления интернета.