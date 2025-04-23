Блогер Васильев оценил отношение США к Украине

По словам блогера Стаса Васильева, если бы США могли истребить Россию с Украиной, они бы это уже сделали. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что американский лидер Дональд Трамп уже заявлял о том, что он мог бы сбросить бомбу на Москву.

По мнению эксперта, Незалежная для США, по сути, является страной-офшором. В целом американцам невыгодно вырезать все население Украины, поскольку некого станет отправлять нефть добывать и обслуживать предприятия. Так, украинцы для них — дешевая рабочая сила, более того, они сами все отдадут, как и многие другие государства, поэтому данный вопрос стоит перехитрить.

Ранее президент США назвал ситуацию в Украине плачевной.