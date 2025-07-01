Политолог Мухин пояснил цель партии «третьей силы» для Маска

Социальные сети вновь стали ареной публичной перепалки между экс-президентом США Дональдом Трампом и самым богатым человеком мира, Илоном Маском. Поводом послужила критика Маском госбюджета, который он назвал неэффективным. Трамп ответил обвинениями в некомпетентности миллиардера. В ответ на это Маск анонсировал амбициозное намерение — создать новую политическую партию, способную бросить вызов традиционным силам США, демократам и республиканцам. Политолог Алексей Мухин скептически оценил шансы указанного проекта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он напомнил о неудачном опыте Маска в сфере госоптимизации.

По словам эксперта, партийное строительство требует систематической работы, а Маску свойственны импульсивность и быстрая потеря интереса. Нельзя исключать, что инициатива может быть лишь эпатажным жестом в адрес Трампа или попыткой создать «псевдореволюционное движение», но не полноценную партию. Ключевым барьером называется финансовая сторона: создание партии – крайне затратный и убыточный проект, что, по мнению эксперта, быстро охладит пыл предпринимателя.

Он добавил, что, несмотря на громкое заявление Маска, перспективы появления жизнеспособной «третьей силы» под его руководством оцениваются как крайне низкие. Основные причины – отсутствие у Маска опыта в системной политической работе, его непоследовательность и огромные финансовые издержки партийного строительства. Таким образом, проект либо останется декларацией, либо быстро потерпит крах.

Ранее Трамп заявил, что Маску придется вернуться в ЮАР без субсидий.