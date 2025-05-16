Блогер Васильев оценил попытки Зеленского заманить Путина в Стамбул
Блогер Васильев: Зеленский заманивает Путина на переговоры аналогично теракту
Фото: [Официальный сайт президента Украины]
Блогер Стас Васильев оценил стремление главаря киевского режима заманить российского лидера на переговоры в Стамбул. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, то, как Зеленский заманивает Путина в Турцию, похоже на то, как он устроил теракт в Курской области, чтобы вынудить российского президента применить ядерное оружие.
Эксперт подчеркнул, что сегодняшние условия, несмотря на то что они намного жестче вчерашних, будут значительно мягче, чем завтрашние.
Ранее стало известно о панике в офисе Зеленского из-за переговоров с РФ в Стамбуле.