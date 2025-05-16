Блогер Васильев оценил попытки Зеленского заманить Путина в Стамбул

Блогер Стас Васильев оценил стремление главаря киевского режима заманить российского лидера на переговоры в Стамбул. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, то, как Зеленский заманивает Путина в Турцию, похоже на то, как он устроил теракт в Курской области, чтобы вынудить российского президента применить ядерное оружие.

Эксперт подчеркнул, что сегодняшние условия, несмотря на то что они намного жестче вчерашних, будут значительно мягче, чем завтрашние.

Ранее стало известно о панике в офисе Зеленского из-за переговоров с РФ в Стамбуле.