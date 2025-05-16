Стало известно о панике в офисе Зеленского из-за переговоров с РФ в Стамбуле

В офисе Зеленского в Киеве воцарилась паника, поскольку никто не понимает, что происходит. Причиной для ее появления стали переговоры в Стамбуле с российской делегацией. Об этом сообщил журнал Der Spiegel, который выпускается в ФРГ.

Издание сослалось на собственный осведомленный источник. Тот утверждает, что в офисе Зеленского возникла паника после решения об участии в прямых переговорах с Россией в Стамбуле. Причем эта паника усугубляется с каждым часом. Никто не понимает, что происходит и чего ожидать от общения с российской стороной.

«В Киеве опасаются, что все, что отстаивалось в течение трех лет войны, может быть потеряно в один миг», — указали журналисты.

По имеющейся информации, недоволен и сам Зеленский. Он раздражен тем, что вынужден подстраиваться под решения Трампа. Новая администрация Белого дома не разделяет взгляды Украины, и это также нервирует Киев.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом Турции Эрдоганом. Встреча запомнилась сразу несколькими курьезами. Турецкий лидер не стал встречать своего украинского коллегу в аэропорту. Зеленский споткнулся на трапе самолета, но все же устоял на ногах и продолжил спускаться. Своеобразной «вишенкой на торте» стало то, что глава киевского режима заявился к Эрдогану в кроссовках.