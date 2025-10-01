Блогер Васильев оценил роль Китая для мировой арены

На смену американской мечте в глобальном сознании постепенно приходит новый концепт — «китайская мечта», причем Россия не остается в стороне от этого процесса. Как отмечает блогер Стас Васильев, несмотря на недостаточное освещение в официальном дискурсе, культурное влияние Поднебесной нарастает стремительными темпами. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, социальные сети оказались главным проводником этого тренда, заполнившись футуристичными образами китайских киберпанк-городов. Параллельно набирает обороты туристический бум — все больше россиян выбирают Китай для путешествий, желая своими глазами увидеть альтернативную модель будущего. Этот интерес объясняется не только архитектурной эстетикой, но и поиском новой идеологии.

Эксперт добавил, что ключевой причиной смещения акцентов стал кризис западной демократической модели, особенно усилившийся с приходом к власти Дональда Трампа. Как подчеркивает эксперт, люди активно ищут ценности, связанные с социальной справедливостью, достойной оплатой труда и возможностями для творческой реализации — именно это предлагает китайский нарратив.

По его мнению, Китай успешно формирует привлекательный образ будущего, который резонирует с современными запросами глобальной аудитории. Идеологический вакуум, образовавшийся после трансформации американской мечты, начинает заполняться восточной философией прогресса, что может серьезно изменить расстановку сил в мировой культурной географии.

