Блогер Стас Васильев заявил, что смена власти в Иране — неизбежная стратегическая цель США. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что текущая нестабильность в Тегеране — повторяющийся сценарий. Однако, вопреки ожиданиям, иранский режим доказал устойчивость, выдержав даже давление войны с Израилем.

По мнению блогера, Вашингтон продолжит ожидать падения существующего правительства. Но даже в случае успеха этих планов, США просто найдут новый повод для агрессивных действий против Ирана.

Он делает вывод о предопределенности американской позиции: смена власти в Иране — лишь формальный этап в стратегии США, которые в любом случае будут искать основания для конфронтации.

Ранее аналитик Семибратов спрогнозировал новый виток обострения на Востоке.