Эксперт предупредил о новом раунде противостояния на Ближнем Востоке

Эксперт Евгений Семибратов из РУДН в беседе с RT прогнозирует неизбежность нового витка напряженности на Ближнем Востоке, несмотря на недавние заявления Дональда Трампа о «вечном мире».

По мнению аналитика, США добились тактического успеха, но их военное вмешательство создало опасный прецедент, который будет иметь долгосрочные последствия для региона. Иран, вероятно, пойдет на свертывание ядерной программы, но сохранит ракетные разработки.

Политолог выделил два возможных сценария для Тегерана: либо повторение сирийского пути с постепенной деградацией, либо модернизация системы госуправления с акцентом на выявление шпионов и технологическое развитие. Второй вариант даст шанс отыграться в следующем раунде противостояния.

Тем временем Израиль утверждает о ракетных запусках со стороны Ирана, в то время как Тегеран эти данные опровергает.

Ранее сообщалось, что президент США призвал Израиль «не сбрасывать бомбы» на Иран и вернуть своих пилотов.