Блогер Васильев пояснил, может ли женщина руководить Россией

По словам блогера Стаса Васильева, в плане руководства Россией женщиной имеется определенное пренебрежение к слабому полу. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что с имиджевой точки зрения государством должен управлять мужчина, воспринимаемый как сила и мощный символ страны. Исторически Россия регулярно находится в состоянии осажденной крепости, и женщина не станет вызывать у людей ощущение стабильности и надежности.

Ранее он пояснил ненужность профессии «профессионального политика».