Блогер Васильев пояснил ненужность профессии «профессионального политика»

По словам блогера Стаса Васильева, профессия «профессиональный политик» должна исчезнуть и забыться. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что если этот профессиональный политик не имеет обычной работы, то непонятно, какие решения он может принимать, поскольку он бездельничает весь день и не может понимать, каким образом устроено общество, чтобы принимать, каким образом общество вообще устроено и что необходимо людям.

По мнению эксперта, необходимо возродить такие органы власти, которые были в СССР, то есть советы, которые внутри предприятий, внутри своего района могли принимать важные для себя решения.

Ранее он пояснил, почему нет разницы у демократов и республиканцев США по отношению к Киеву.