По словам блогера Стаса Васильева, разница между демократами и республиканцами США в плане отношения к Незалежной отсутствует, поскольку Вашингтон всегда использовал Украину в качестве ресурсной базы. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что просто Трамп говорит об этом прямо, а Байден и демократы прикрываются «помощью», тем самым пряча реальные схемы через офшоры и мутные фирмы.

По мнению эксперта, Трамп является человеком, с которым мировая политика скучной никогда не будет.

Ранее сообщалось, что на Западе узнали о разногласиях в администрации Трампа по урегулированию конфликта на Украине.