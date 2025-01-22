По словам блогера Стаса Васильева, Россия всегда готова прийти на помощь и предоставить защиту, однако, несмотря на это, ей всегда плюют в душу. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в свое время Россия стала единственной страной, которая поддержала бывшего американского спецагента Эдварда Сноудена и спасла его, однако он не испытывает никакой благодарности нашей стране.

По мнению блогера, тот факт, что его жена подала документы на получение российского гражданства, вызывает вопрос: может ли она сама оценить, насколько ей повезло? Для того чтобы подобные вещи понять, нужно съездить в те же Штаты, однако у них иного выбора нет.

Ранее сообщалось, что помилование Хантера Байдена вызвало волну прошения для Сноудена и Ассанжа.