Axios: помилование Хантера Байдена вызвало волну прошений для Сноудена и Ассанжа

Указ о помиловании, подписанный Джо Байденом в отношении своего сына Хантера, спровоцировал целую волну новых прошений. Они, в том числе, касаются Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа. Об этом сообщил портал Axios.

Байден ранее заявил о том, что уверен в невиновности собственного сына и подписал указ о его помиловании. По мнению президента США, все дело в политическом преследовании. На него самого пытаются оказать давление через семью.

«Помилование открыло затвор для просьб от членов конгресса обеих партий о дополнительных помилованиях. Спорный поступок вызвал волну прошений в пользу людей, осужденных или обвиняемых в различных преступлениях», — указали журналисты.

Поступают и просьбы о снисхождении по отношению к таким широко известным личностям как бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден и австралийский активист и создатель ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Портал также привел статистику, по которой Байден за время своего президентства помиловал только 25 человек, в то время как к нему поступило 10,5 тыс. прошений. Это исторически низкий показатель для Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден попытался погасить свой долг за жилье в размере 300 тыс. долларов якобы дорогостоящей картиной. Картину у него брать отказались, по этой причине кредиторы остались без денег.