Блогер Васильев предложил чиновникам выдать особые паспорта

Известный блогер Стас Васильев, известный под псевдонимом «Ай, как просто!», выступил с радикальным предложением в эфире радио Sputnik. Он призвал ввести для российских чиновников и их близких родственников специальные паспорта, ограничивающие выезд за границу. По его мнению, такая мера необходима для обеспечения безопасности государственной информации.

Васильев аргументирует свою позицию тем, что чиновники, отвечающие за развитие страны, должны быть максимально вовлечены в ее внутренние проблемы. Если они отдыхают на отечественных курортах, сталкиваются с теми же ценами и несовершенством сервиса, что и обычные граждане, у них появится реальная мотивация улучшать ситуацию. В противном случае, по его словам, они могут просто уйти в бизнес и пользоваться благами вроде отдыха в Турции.

По его словам, это предложение затрагивает важный вопрос ответственности управленцев. Когда чиновники и их семьи живут в реалиях, которые сами же создают, это может стать мощным стимулом для качественных преобразований. В настоящее же время, как полагает блогер, существует разрыв между жизнью элит и обычных людей.

