Блогер Васильев предположил принципы работы международного права

По словам блогера Стаса Васильева, если бы международное право в мире работало, то не было бы спецоперации, не было бы Косово, и лекарство от рака было бы найдено. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что при работе международного права мир жил бы цивилизованно. Развивалась бы наука, однако вовсе не та, которая помогает одним людям более эффективно истреблять других людей.

По мнению эксперта, те же средства, вложенные в ракеты и прочее вооружение, можно было бы направить на науку.

Ранее он пояснил, почему квоты для детей мигрантов в школах породят проблемы.