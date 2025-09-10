Блогер Васильев: в России следует ужесточить регулирование азартных игр

Известный блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik заявил о необходимости ужесточения регулирования азартных игр, назвав лудоманию настоящей эпидемией XXI века. По его мнению, эта проблема особенно опасна тем, что основную группу риска составляют несовершеннолетние пользователи, легко попадающие в зависимость от азартных игр.

Раскрывая суть проблемы, Васильев подчеркнул, что азартные игры должны быть выведены из широкого доступа и стать уделом маргинальных слоев населения, а не массово рекламироваться и предлагаться всем категориям граждан. Он призвал к жестким мерам против букмекерских компаний, считая их деятельность социально опасной.

Последствия широкой доступности азартных игр, по мнению блогера, катастрофичны для общества. Легкий доступ к ставкам формирует зависимость у молодежи, разрушает семьи и толкает людей на противоправные действия для получения денег на игры.

В итоге Васильев выступает за радикальное решение — полный запрет азартных игр в публичном пространстве и жесткие санкции против организаторов указанного бизнеса. Такой подход, по его убеждению, позволит защитить наиболее уязвимые категории граждан и предотвратить дальнейшее распространение игровой зависимости, которая приобретает характер национального бедствия.

