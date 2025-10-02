В эпоху информационных войн обладание собственными ботофермами становится для государств вопросом стратегической необходимости. К такому выводу пришел блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев, комментируя недавнее заявление Эммануэля Макрона о существовании российской «секретной армии» ботов, якобы влияющей на демократические процессы в Европе. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт не стал оспаривать сам факт существования таких цифровых инструментов, однако кардинально разошелся в оценке их реального влияния. По его мнению, угроза подобных сетей сознательно преувеличивается западными политиками. Основная цель таких заявлений, как подчеркнул Васильев, — оправдание перед своими парламентами увеличения военных расходов и получения дополнительного финансирования под предлогом противодействия «российской пропаганде».

По его словам, подобная риторика имеет далекоидущие последствия. Обвинения в использовании ботоферм становятся удобным инструментом политического давления, позволяющим объяснять внутренние проблемы внешним вмешательством. Это формирует в общественном сознании образ врага, что, в свою очередь, оправдывает ужесточение законодательства в интернете и наращивание оборонных бюджетов.

Блогер резюмировал, что тема цифрового влияния превращается в разменную монету в международной политике. В то время как одни страны обвиняют других в ведении информационной войны, реальные кибервозможности становятся новым полем для геополитического соперничества, где граница между пропагандой и национальными интересами оказывается все более размытой.

