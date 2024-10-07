Блогер Васильев: главы государств должны получать зарплату, потому что любая работа должна оплачиваться

Премьер-министр Сингапура стал наиболее высокооплачиваемым главой государства. Блогер Стас Васильев рассказал, должен ли лидер страны получать зарплату. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, в любом случае приведенная зарплата глав государств - это все равно копейки по сравнению с тем, что они могут заработать на данной должности.

Эксперт добавил, что глава государства должен получать деньги выше среднего, однако в целом не должен весьма много зарабатывать, поскольку государство всем должно обеспечивать: дачи и прочее, но потом они у него в собственности не остаются.

Ранее сообщалось, что с 2025 года МРОТ в России вырастет до 22,4 тыс. рублей.