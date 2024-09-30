С 2025 года МРОТ в России вырастет 22 400 рублей

Правительством РФ был внесен законопроект из которого следует, что с 1 января 2025 года МРОТ будет равен 22 400 рублям. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Из пояснительной записки следует, что данный законопроект был проработан с целью достижения задачи, поставленной президентом РФ. Согласно ей, минимальный размер оплаты труда должен расти опережающими темпами, чтобы к 2030 году достичь отметки минимум в 35 тыс. рублей. Авторы проекта закона заявляют, что зарплаты увеличатся у порядка 4,2 млн работников.

Ранее сообщалось о том, что художница из Петербурга готова платить за похвалы 300 тыс. рублей в месяц.