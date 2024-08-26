Блогер Васильев считает, что при принятии решения о поездке во Францию Дуров был наивен

В минувшую субботу российского бизнесмена Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. Якобы имеющий французское гражданство Дуров значился в списке разыскиваемых Францией лиц. По словам блогера Стаса Васильева, бизнесмен был невероятно наивен. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он подчеркнул, что Дуров знал, что во Франции его могут задержать, тем не менее все равно полетел в Париж.

По мнению блогера, слишком высокое мнение о себе, своеобразная звездная болезнь не давало Павлу Дурову осознать, что он является персоной нон грата во Франции.

Он отметил, что теперь у него или Telegram отожмут, или он станет «новым Ассанжем».

Ранее эксперты рассказали нашему интернет-изданию, что будет с Telegram после ареста Павла Дурова и кому это выгодно.