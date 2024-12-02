Блогер Васильев спрогнозировал судьбу Грузии в случае прихода оппозиции к власти

По словам блогера Стаса Васильева, если к власти в Грузии придет оппозиция, то между Тбилиси и Москвой вспыхнет война. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он выразил уверенность, что «Грузинская мечта» сможет все эти протесты подавить, помня опыт Майдана. Кроме того, если не смогут сделать это самостоятельно, то для этого всегда есть сила ОДКБ.

По мнению эксперта, российский лидер не откажет в помощи, потому как Путин понимает, что с Грузией нам воевать нет никакого смысла, а если там произойдет переворот и оппозиция придет к власти, то мы с вами примерно понимаем, что это означает.

Ранее в Совете Федерации заявили, что Тбилиси видит печальный опыт Украины.