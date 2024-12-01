По словам первого зампреда Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, перед глазами Грузии есть печальный опыт Киева, в связи с чем они осознают, к чему приводит подобная конфронтация с Москвой. Об этом сообщила «Лента.ру».

Он добавил, что Россия же может судить о происходящем лишь по заявлениям и действиям официальных лиц, поскольку Москва не представлена в стране ни дипломатическим представительством, ни консульским. Однако уже сейчас видно, что Грузия второй Украиной не станет.

По мнению сенатора, несмотря на то что это хорошо понимает глава грузинского правительства, сама грузинский лидер Саломе Зурабишвили, у которой заканчиваются полномочия, отказалась уходить в отставку. Ее поведение напоминает поведение «просроченного» украинского лидера.

Он отметил, что это выглядит печально, и, скорее всего, Зурабишвили ожидает судьба Михаила Саакашвили, поскольку рано или поздно ее неприкосновенность закончится, она будет обычной гражданкой. Лучшим вариантом для нее станет побег на родину, во Францию.

Ранее сообщалось, что европротестанты в Тбилиси отказываются расходиться и громят полицейских.