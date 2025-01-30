Блогер Васильев заявил, что в мире много проблем и без «часов Судного дня»

По словам блогера Стаса Васильева, необходимо думать о себе, создавать вокруг себя нормальные условия и делать так, чтобы тебе и твоим близким было хорошо, а то в действительности весьма много внимания уделяется «часам судного дня». Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что, хотя дегенераты довели планету, все же это закономерность системы. Тем не менее если говорить все время о системе, то человек полностью снимает личную ответственность.

По мнению эксперта, чем уделять излишнее внимание «часам Судного дня» и прочей ерунде, следует думать о себе, создавать вокруг себя нормальные условия и делать так, чтобы было хорошо. В целом именно это демонстрирует заболевание общества, которое всегда стремится к высокому, забывая, что и на земле значительный объем дел.

Ранее сообщалось, что человечество стало еще ближе к «ядерной полуночи».