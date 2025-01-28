Человечество стало еще ближе к «ядерной полуночи»

Председатель совета по науке и безопасности журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Дэниел Холц сообщил, что мир еще ближе стал к катастрофе. Ученые учли существующие риски в мире и перевели «Часы Судного дня» на одну секунду вперед.

Символичные часы, сообщающие о приближении масштабной катастрофы, теперь показывают 89 секунд до «ядерной полуночи». По словам Холца, «это ближе, чем когда-либо». В 2025 году стрелки перевели по ряду причин. Например, учли наращивание странами ядерных арсеналов, продолжение конфликтов, в том числе на Украине, а также отсутствие решения обострений. Ученые считают, что обстановку могут изменить США, Россия и Китая, которые «несут ответственность как ядерные державы».

«Мы надеемся, что лидеры осознают угрозу существованию и примут решительные меры, чтобы снизить риски, связанные с ядерным оружием, климатическими изменениями и возможным злоупотреблением биологическими науками и развивающимися технологиями», — отмечается в заявлении.

Как напоминает ТАСС, стрелки судных часов передвигали 20 раз за 70 лет существования. Рекордно их сдвинули в 1991 году: на 17 минут, так как завершилась холодная война.

В 2024 году стрелки не трогали, но в 2023-м перевели на 10 секунд на фоне ситуации на Украине.

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