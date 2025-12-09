Блогер заявил, что у Украины не осталось вариантов, кроме перемирия

Блогер Стас Васильев, известный под псевдонимом «Ай, как просто!», поделился в эфире радио Sputnik смелым, но, по его мнению, все более вероятным прогнозом. Он допускает, что украинский президент Владимир Зеленский может сделать заявление о перемирии уже в новогодние дни.

Раскрывая логику такого предположения, Васильев указывает на критическую ситуацию, сложившуюся вокруг Украины. По его оценке, США постепенно «открещиваются» от Киева, а европейские союзники физически не успевают нарастить собственные военно-промышленные мощности в нужном объеме, чтобы заполнить возникший вакуум поддержки. В этих условиях, как считает блогер, все текущие «дежурные» встречи украинского руководства с европейскими партнерами на деле являются подготовкой к неизбежному — объявлению перемирия.

Эксперт прямо заключает, что других вариантов у Киева, кроме как пойти на перемирие, которое подразумевает сдачу территорий, попросту не осталось. Таким образом, новогоднее обращение Зеленского может стать формальным признанием невозможности продолжать конфликт на прежних условиях.

По его словам, если прогноз окажется верным, это будет означать радикальный поворот в конфликте, ознаменованный не военной победой, а вынужденной политической констатацией новой, гораздо более тяжелой для Киева реальности.

Ранее глава МИД Германии высказался о возможном референдуме на Украине.