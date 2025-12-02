«Мир может потребовать болезненных решений»: глава МИД Германии высказался о возможном референдуме на Украине

Германия считает, что путь к миру для Украины может пролегать через «болезненные уступки» и даже референдум. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что шансы на перемирие сейчас высоки, как никогда. Об этом сообщает газета Neue Osnabrücker Zeitung.

Глава германского внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль допустил сложный компромиссный сценарий завершения конфликта. По его словам, дипломатическая работа неизбежно ведет к сложным решениям, которые в конечном счете могут потребовать от Киева тяжелых шагов. Более того, окончательное принятие условий мира, по мнению министра, возможно, придется вынести на всенародное голосование украинских граждан.

При этом Вадефуль выразил осторожный оптимизм, отметив, что благодаря активным дипломатическим усилиям вероятность достижения перемирия в последнее время значительно возросла. Ключевым условием для этого он назвал создание надежных международных гарантий безопасности для Украины, где центральную роль, по оценке Берлина, должны сыграть Соединенные Штаты.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии простых решений по урегулированию на Украине.