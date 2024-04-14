Блогера Портнягина обвинили в неуплате налогов на 124 миллиона рублей

Блогер Дмитрий Портнягин, известный в интернете как «Трансформатор», обвиняется в неуплате налогов на сумму 124 миллиона рублей, передают РИА Новости со ссылкой на адвоката Михаила Мушаилова.

По его словам, Портнягин свою вину признал. Он заявил, что в 2018-м году поделил с женой бизнес, чтобы использовать упрощенную схему уплаты налогов.

13 апреля стало известно, что Портнягина задержали по делу об уклонении от уплаты налогов в Ростове-на-Дону. Ранее он уехал в зону проведения специальной военной операции на Украине.

11 апреля появилась информация о том, что у Портнягина и его супруги Екатерины проходят обыски.

В понедельник, 15 апреля, в Москве пройдет суд над блогером, где ему изберут меру пресечения.

По такому же делу — о неуплате налогов, ранее были задержаны блогеры Елена Блиновская, Артем и Валерия Чекалины, Аяз Шабутдинов. Все они использовали упрощенную систему оплаты налогов, не уплатив таким образом государству миллионы рублей.

Ранее мы сообщали, что в Болгарии задержали участника стрельбы семилетней давности в «Москва-Сити» Абакарова.