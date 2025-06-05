Bloomberg: администрация США ведет переговоры с Балканами о приеме высланных мигрантов

Администрация Белого дома активно ведет переговоры с несколькими балканскими странами относительно организации приема мигрантов, депортируемых из США. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

По информации источника, в центре внимания находятся мигранты из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, которых американские власти планируют высылать на территорию балканских стран.

Отмечается, что переговоры еще продолжаются, однако достичь конкретных договоренностей пока не удалось.

Кроме того, в рамках усилий по сокращению нелегальной миграции и обеспечению безопасности границ США американское руководство также ведет переговоры с государствами Африки, Азии, Восточной Европы, в частности с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини, Молдавией, Монголией, а также Гондурасом, непризнанным Косово и Коста-Рикой.

Напомним, в день инаугурации 20 января 2025 года президент США Дональд Трамп пообещал остановить проникновение нелегальных мигрантов на территорию страны.

Ранее глава комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ограничить выплату декретных для мигрантов.