Bloomberg: администрация США ведет переговоры с Балканами о приеме высланных мигрантов
Bloomberg: США требуют от балканских стран принять депортируемых мигрантов
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Администрация Белого дома активно ведет переговоры с несколькими балканскими странами относительно организации приема мигрантов, депортируемых из США. Об этом стало известно агентству Bloomberg.
По информации источника, в центре внимания находятся мигранты из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, которых американские власти планируют высылать на территорию балканских стран.
Отмечается, что переговоры еще продолжаются, однако достичь конкретных договоренностей пока не удалось.
Кроме того, в рамках усилий по сокращению нелегальной миграции и обеспечению безопасности границ США американское руководство также ведет переговоры с государствами Африки, Азии, Восточной Европы, в частности с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини, Молдавией, Монголией, а также Гондурасом, непризнанным Косово и Коста-Рикой.
Напомним, в день инаугурации 20 января 2025 года президент США Дональд Трамп пообещал остановить проникновение нелегальных мигрантов на территорию страны.
Ранее глава комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ограничить выплату декретных для мигрантов.