Bloomberg: Асад бежал из Сирии и просит Трампа помочь ему удержаться во власти

По информации, полученной от источников, президент Сирии Башар Асад предпринял попытку установить контакт через посредников с действующей администрацией США и избранным президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его информации, глава государства из арабского региона пытался установить контакт с Вашингтоном через Саудовскую Аравию. Асад хотел предложить разорвать связи с военизированными формированиями, которые якобы поддерживаются Ираном, в обмен на вмешательство западных стран, чтобы остановить боевые действия в стране.

«Асад обратился к США и Трампу с просьбой о помощи, пообещав прекратить сотрудничество с „Хезболлой“ в обмен на сохранение власти в Дамаске», — сообщает Bloomberg.

По информации, предоставленной агентством, Асад уже не находится на территории Сирии, а перебрался в соседнюю страну — Иран.

Ранее сообщалось о том, что протурецкие исламисты и сирийская оппозиция захватили окраины Алеппо. Под контролем боевиков находятся свыше 50 населенных пунктов, расположенных на северо-западе страны.