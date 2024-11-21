Bloomberg: Байден намерен списать долг Украины на $4,65 млрд

Администрация президента США Джо Байдена известила Конгресс о намерении списать долг Украины на сумму $4,65 млрд, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на соответствующее обращение.

Эта сумма составляет половину кредита в $9 млрд, который был выделен Украине в рамках дополнительного пакета помощи в размере $60 млрд, одобренного в апреле.

В Госдепартаменте подчеркивают, что списание долга окажет поддержку Украине в ее борьбе и будет согласовываться с национальными интересами США и их партнеров в ЕС, G7+ и НАТО.

Этот шаг является частью более широкой стратегии Байдена, который нацелен на оказание максимальной помощи Украине до возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Однако данный план уже встретил критику со стороны республиканцев. Например, сенатор Рэнд Пол из Кентукки сообщил, что планирует добиваться голосования в Сенате, чтобы «не позволить администрации Байдена перекладывать долговые обязательства Украины на плечи американцев».

Ранее сообщалось, что Байден дал согласие на отправку противопехотных мин на Украину. Это решение подверглось критике со стороны организации, занимающейся контролем над вооружениями.