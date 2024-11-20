WP: Байден разрешил передачу ВСУ противопехотных мин

Президент США Джо Байден дал согласие на отправку противопехотных мин на Украину. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), ссылаясь на заявления двух высокопоставленных американских официальных лиц. Информацию подтвердил Пентагон.

Это решение подверглось критике со стороны организации, занимающейся контролем над вооружениями. Как отмечается, данное решение было принято с целью поддержки украинских вооруженных сил в их усилиях по сдерживанию наступления российской армии.

По словам представителей WP, текущая администрация Белого дома испытывает «глубокую тревогу» по этому поводу и считает «острой необходимостью приостановить наступление». В Пентагоне полагают, что поставка мин — это «один из самых эффективных способов, которые администрация Байдена может использовать для замедления продвижения России».

Один из источников сообщил, что Украина пообещала не размещать противопехотные мины в густонаселенных территориях, затронутых конфликтом.

В свою очередь, представитель Минобороны США уточнил, что речь идет о так называемых «временных» минах, которые со временем теряют активность.

Ранее сообщалось, что Белый дом проигнорировал запрос о разрешении ВСУ наносить удары вглубь РФ.