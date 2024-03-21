Bloomberg: Байден согласился на запрет ЛГБТ*-флагов в американских посольствах

Спикер американской палаты представителей Майк Джонсон достиг договоренности с руководством США о введении запрета на вывешивание ЛГБТ*-флагов над посольствами государства в других странах. Об этом сообщили журналисты информагентства Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что договоренность между спикером и Белым домом была достигнута во время дискуссий по финансированию ряда федеральных ведомств. Известно, что Джонсон добился такого же запрета на знамена Конфедерации и флаги политика Дональда Трампа, гласящие «Сделаем Америку снова великой».

По словам одного из источников, несмотря на новый запрет, в личном порядке сотрудники посольств смогут использовать данные флаги и знаки.

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* Запрещенное в РФ экстремистское движение.