Конгрессмен Московиц прибыл на слушания по импичменту Байдена в маске Путина

Американский конгрессмен Джаред Московиц прибыл на слушания по вопросу импичмента президента Соединенных Штатов Джо Байдена с маской российского президента Владимира Путина на лице. Об этом сообщили журналисты телевизионного канала MSNBC News в официальных социальных сетях.

В посте сообщается, что конгрессмен из штата Флорида прибыл на слушания по делу американского президента в маске его российского коллеги на лице.

Согласно информации издания The Hill, Московиц также от имени президента РФ пригласил людей в российские магазины продуктов. Журналисты выразили мнение, что данный перфоманс является попыткой уязвить журналиста Такера Карлсона за опубликованный им видеоролик из магазинов России, в которых он также призывал людей посетить их.

Ранее американский политик Дональд Трамп заявил, что Соединенными Штатами управляет не президент Байден, а приближенные к нему люди.