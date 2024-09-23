Bloomberg: богачи бегут из Британии на фоне дискуссии о налогах

После прихода Лейбористской партии к власти в Великобритании, которая пообещала отменить налоговые преференции для состоятельных нерезидентов, а также ужесточить условия для частных инвестиций и ввести новый налог на обучение в частных учебных заведениях, наблюдается увеличение числа богатых британцев, которые распродают свои активы или решают переехать за границу, сообщил Bloomberg.

Агентство также упоминает предупреждение от инвестиционной компании General Atlantic о том, что некоторые сотрудники могут покинуть лондонский офис.

Британский миллиардер и соучредитель хедж-фонда Brevan Howard Алан Ховард (с состоянием $3,9 млрд по версии Forbes) выразил намерение задуматься о переезде в Женеву.

Тем временем, известный инвестор Джереми Коллер (£320 млн по оценке Sunday Times в 2019 году) уже переехал в Швейцарию.

«Люди просто уезжают. Утечка мозгов — это одно, но потеря капитала — это совсем другой вопрос», — отметил бизнесмен Бассим Хайдар, который решил перебраться в Грецию после жизни в Лондоне.

Bloomberg также подчеркивает, что лидер лейбористов Кир Стармер, избранный этим летом, пообещал «перераспределение богатства» после 14-летнего правления консерваторов, в то время как канцлер Казначейства Рэйчел Ривз отметила необходимость устранения £22 млрд «черной дыры» в бюджете.

Ранее сообщалось, что Макрон призвал Европу к переосмыслению отношений с Россией в будущем.