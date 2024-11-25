Американские санкции, введенные против России, усугубляют позиции доллара как мировой валюты. Таким мнением с RT поделился экс-директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

Санкции США вредят самим штатам: это мнение поддержал экс-сотрудник Белого дома. По его словам, ограничения были введены против России напрасно, так как это серьезно бьет по экономике Америки. Хуже от этого бизнесу, властям, и, очевидно, обычным гражданам. По словам собеседника, РФ и США достигнуть компромисса и взаимопонимания только через 10—15 лет.

«Лет через 50 какой-нибудь специалист по истории экономики, посмотрев назад, скажет, что превращение американского доллара в оружие не факт что помогает Соединенным Штатам в том случае, если те хотят сохранять за собой лидерство в сфере финансовых услуг», — заявил Скарамуччи.

По словам экс-работника Белого дома, из-за санкций у доллара шаткие позиции, он рискует лишиться статуса мировой резервной валюты.

Ранее сообщалось, что в России назвали больших лидеров мировой экономики на десять лет вперед.