НАТО предсказали демилитаризацию на десятилетие при открытом столкновении с Россией

Если государства, входящие в блок НАТО, столкнутся в открытом противостоянии с РФ, то они надолго потеряют возможность вести боевые действия. Такую точку зрения высказал Уилл Шрайвер, военный аналитик из США. Он изложил свою точку зрения в социальной сети Х.

По его мнению, открытый конфликт между Северо-Атлантическим альянсом и Россией приведет к тому, что государства блока очень быстро израсходуют все свои запасы. Такая же ситуация случится и при войне с Китаем.

«НАТО исчерпает весь свой боезапас ракет всех типов, потеряет десятки крупных военных кораблей и сотни лучших самолетов — и все это менее чем за месяц», — указал он.

Шрайвер добавил, что страны, входящие в альянс, в таком случае потеряют на десятилетие возможность для ведения полноценных боевых действий. Они попросту окажутся демилитаризованными.

Ранее сообщалось, что главы Финляндии, Эстонии и Латвии заявили, что европейские страны не сумеют противостоять России, если США откажут ЕС в поддержке. Европа, по их утверждению, не может самостоятельно справляться с внешней угрозой.