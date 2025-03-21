Bloomberg: Франция и Италия нанесли удар по Украине

Франция и Италия выступили против выделения 5 млрд евро на обеспечение Украины боеприпасами в текущем году, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники в Европе.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, разногласия указывают на трудности в снабжении Киева боеприпасами и опасность того, что Евросоюз не сможет оказать поддержку Украине.

«В то время как большинство из 27 государств-членов, собравшихся в четверг в Брюсселе, сплотились вокруг выделения критически важного финансирования для военной помощи, Франция и Италия затягивают с обязательствами по конкретным финансовым объемам», — отмечает издание.

Ранее глава госдепа США Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине ещё на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал к осторожности в оценках возможного 30-дневного перемирия на Украине.