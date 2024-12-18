Bloomberg: кандидат Трампа в спецпосланники по Украине может приехать в Москву

Кит Келлог, кандидат на должность специального посланника по Украине от новоизбранного президента США Дональда Трампа, может осуществить визит в Москву после своей поездки в Киев в январе. Об этом информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.

Согласно данным агентства, Келлог, который будет курировать вопросы, связанные с Украиной и Россией, планирует побывать в Киеве в следующем месяце.

Он также будет готов рассмотреть возможность поездки в Москву, если поступит соответствующее приглашение, так как новая администрация намерена завершить затянувшийся конфликт, который длится почти три года.

Кроме того, в рамках этой поездки Кит Келлог намерен посетить Лондон, Париж и Рим, как сообщил источник агентства.

По его словам, главная цель этого визита заключается в сборе информации, а не в реализации определенной политической программы.

Ранее сообщалось, что план специального посланника президента США по урегулированию конфликта на Украине Кита Келлога предусматривает давление и на Киев, и на Москву.