План специального посланника президента США по урегулированию конфликта на Украине Кита Келлога предусматривает давление и на Киев, и на Москву. Подробности сообщает OSW Report.

Согласно задумке, именно с помощью принуждения должен прекратиться огонь и начаться мирные переговоры. Келлог считает, что Россия может приступить к диалогу, если членство Украины в НАТО будет отложено на 10 лет, а за РФ сохранят новые территории. Кроме того, рассматривается возможность постепенной отмены введенных санкций и нормализации отношений с США, но при условии достижения мирных соглашений, приемлемых для украинской стороны. Также специальный посланник предлагает закончить изоляцию России, восстановить дипломатические отношения с Москвой и прекратить «демонизацию» главы страны.

Что касается стимулирования Украины, то Киеву хотят позволить не признавать официально территориальные потери, но обязать не предпринимать попытки для изменений условий заморозки силой. При этом, киевский режим продолжит получать военную помощь США и неопределенные гарантии безопасности. На экспорт энергоносителей из России хотят ввести тарифы, а выручку направлять на восстановление Украины. Кроме того, Келлог предложил организовать демилитаризованную зону. В частности, огонь должен прекратиться по линии фронта, а между ВС РФ и ВСУ появиться войска Североатлантического альянса для «обеспечения мира».

Ранее на Западе заявили о том, что мирный план специального представителя президента США может привести к серьезным последствиям.