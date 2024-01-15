Bloomberg: Китай не хочет вмешиваться в борьбу с хуситами из-за высокой цены участия в ней

Китайские власти не хотят бороться с движением «Ансар Алла» в Йемене за свободу судоходства в Красном море, поскольку это обойдется заметно дороже, чем полное бездействие. Об этом заявило агентство Bloomberg.

Несмотря на то, что безопасность в акватории очень важна для китайского правительства, оно не хочет принимать участия в борьбе с хуситами. Пока США и Великобритания наносят удары по Йемену, Пекин предпочитает остаться в стороне от них. КНР вывозит порядка половины сырой нефти с Ближнего Востока, а значит, пользуется этим торговым путем и несет издержки из-за его нестабильности. Но при вступлении в вооруженную борьбу с движением «Ансар Алла» эти издержки станут гораздо больше.

Журналисты указали, что у Си Цзиньпина пока есть возможность находиться вне этого вооруженного противостояния, и даже выступить при необходимости арбитром. За счет этого на Ближнем Востоке продолжают нарастать антиамериканские настроения, а Китай призывает Лондон и Вашингтон к сдержанности.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин обвинил США в распространении лжи и шпиономании. По его мнению, Соединенные Штаты сами наращивают градус противостояния спецслужб, а потом обвиняют других в подрывной деятельности.