Bloomberg: Лондон и ЕС обсудят конфискацию замороженных активов России

Агенство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, сообщило , что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава европейской дипломатии Кая Каллас планируют обсудить вопрос конфискации заблокированных российских активов во время их встречи в Лондоне во вторник, 18 марта.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте британского правительства, Лэмми примет Каллас в Лондоне 18 марта для обсуждения ситуации на Украине и укрепления европейской обороны.

По данным издания, ссылающегося на осведомленные источники, одной из тем переговоров станет поиск юридически и финансово обоснованного подхода к изъятию миллиардов евро российских активов, находящихся в Европе.

Ранее сообщалось, что французские депутаты приняли резолюцию по помощи Киеву и призвали изъять активы РФ.