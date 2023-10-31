Киев в ходе саммита в Мальтене по ситуации на Украине так и не смог найти союзников среди стран Глобального Юга. На это в своем материале указывает Bloomberg.

Издание констатировало, что президент Украины Владимир Зеленский не сумел заинтересовать страны Глобального Юга своей «мирной формулой». Одна из причин - отсутствие представителей Москвы. Проти в киевского режима сыглал и все разрастающийся конфликт Израиля и Палестины.

«Усилия Украины по поиску союзников на так называемом Глобальном Юге для продвижения ее формулы мира были перечеркнуты растущим беспокойством по поводу Израиля и ХАМАС», — указано в статье.

В материале отмечается, что один из участников мальтийской конференции счел все бессмысленным до президентских выборов США. Остальные потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине как можно скорее.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо констатировал долгожданный, по его мнению, уход Украины с европейской международной политической повестки.