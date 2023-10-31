Фицо: обращение Зеленского в Евросовете встретили без интереса

Как написал политик в соцсетях, участники прошедшего накануне заседания Европейского совета встретили обращение к ним президента Украины Владимира Зеленского без какого-либо интереса.

«Времена меняются, еще недавно его везде принимали с аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых палатах, как это было в США», — сказал Фицо.

Ранее Роберт Фицо высказал мнение, что санкции против России не должны приносить вред тем странам, которые соглашаются на них. Спикер отметил, что несколько стран-членов ЕС намерены предложить внести в 12-ый пакет санкционных ограничений пункты, которые связаны с атомной промышленностью. Словакия выступает против подобных действий.