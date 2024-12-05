WSJ: Украина планирует объявить о готовности к переговорам

Украина собирается публично объявить о своей готовности к переговорам и заключению соглашения с Россией, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) ссылаясь на свои источники. Подчеркивается, что «это должен быть долгосрочный мир».

Согласно информации источников, Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского, посетил Вашингтон с целью «укрепить связи» с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа.

В публикации также упоминается, что на встрече с украинскими официальными лицами присутствовали избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и Кит Келлог, которого новоизбранный президент планирует назначить специальным представителем по Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине стоит отказаться от переговоров до тех пор, пока она не получит серьезную помощь и не займет более сильные позиции.