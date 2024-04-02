Bloomberg: НАТО собирается создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Киеву

Как передает Bloomberg, идея создать фонд для отправки вооружений для ВСУ принадлежит генеральному секретарю Северо-Атлантического альянса Йенсу Столтенбергу.

Источники агентства сообщили, что, по предварительным данным, фонд будет располагать суммой порядка $100 млрд. Отмечается, что предложение Столтенберга пока только обсуждается.

«Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму $100 млрд в течение пяти лет для Украины», — пишет агентство.

Уточняется, что задумка генсека НАТО должна оказаться в пакете документов на летней встрече стран-членов Альянса в Вашингтоне.

Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп добьется выхода США из НАТО при переизбрании.